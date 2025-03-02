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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فوز فريق جامعة طنطا بالمركز الثالث في المسابقة القمية للأفلام القصيرة "معًا"

نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج فعاليات المسابقة القمية للأفلام القصيرة "معًا"، التي نظمتها لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بمشاركة 205 فيديو قصير من إبداعات الطلاب، وأسفرت عن فوز فيديو "الأفكار المغلوطة" لطلاب جامعة طنطا بالمركز الثالث.

هنأ الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين بالمسابقة، مشيداً بجهود الطلاب الذين أظهروا تميزًا وإبداعًا أثناء مشاركتهم في المسابقة، مؤكداً أن هذه النتيجة تعكس المستوى الفني المتميز لطلاب الجامعة، والدعم المستمر الذي توفره الجامعة لهم، موجها جميع الطلاب بالاستمرار في المشاركة بالمسابقات المحلية والعالمية وتحقيق المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.

يذكر أن مسابقة "معًا" انطلقت بهدف إنتاج فيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، تساهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز السلام الاجتماعي، وتدعيم قيم المواطنة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم العالي المستمرة لبناء شخصية الشباب السوية وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

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