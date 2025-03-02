وزير الخزانة الأمريكي: من المستحيل التوصل لاتفاق اقتصادي دون اتفاق سلام في أوكرانيا

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق اقتصادي دون اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد إن الخطة تهدف إلى توفير الاتحاد الأوروبي ضمانات أمنية لأوكرانيا وليس الناتو.

ويطالب ترامب، الرئيس الأوكراني بضرورة التوقيع على اتفاقية المعادن والتي تمكن هذه الاتفاقية الإطارية الولايات المتحدة من الوصول إلى موارد أوكرانيا من المعادن الاستراتيجية والنادرة واستغلالها، مقابل المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 3 سنوات.