منتخب مصر يتعادل مع جنوب أفريقيا بتصفيات بطولة المحليين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء منتخب مصر للمحليين، أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين في لقاء الذهاب الذي أقيم منذ قليل على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في جنوب افريقيا.



تقدم منتخب مصر محمد عنتر في الدقيقة 66 قبل ان يدرك منتخب الأولاد هدف التعادل في الدقيقة 75

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - ميشو عمارة - لؤي وائل - شريف رضاخط الوسط: مصطفى جمال - يوسف الجوهري - سيد نيمار خط الهجوم: محمد عنتر - محمود دياسطي - محمد السيد شيكا.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد ٩ مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.



ويقود وائل رياض المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف.