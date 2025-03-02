سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في البنوك

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 مقدار قرشا واحدًا ليسجل 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وصل سعر أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي ثم 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC والمصري الخليجي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني، و كريدي أجريكول و 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنوك " سايب، ميد بنك، الزراعي المصري"، و 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، التجاري الدولي CIB،الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البركة، مصر، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، نكست".