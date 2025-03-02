إيناس الدغيدي: عمرو سعد بيعجبني.. ومحمد السبكي سبب في هبوط الفن

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنّ عمرو سعد ومحمد رمضان وأحمد العوضي محترفون، موضحةً: "بيعجبني عمرو سعد جدا وبحبه من السُمر، وأشعر بأنه طبيعي وشايفة إنه ممثل جيد جدا".



وتحدثت “الدغيدي”، خلال لقائها ببرنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي “المحور والنهار"، عن المنتج محمد السبكي، قائلة: "ليس موجودا في مصر، وأنا سعيدة بذلك، فأنا لست من مدرسته، ولم أكن قريبة منها قط".



وتابعت: «أرى أن السبكي كان سببا في هبوط الفن المصري، وبخاصة الأفلام الروائية كبداية، نعم، كانت بدايته جيدة، ولكن بعد ذلك، لم يعد كذلك، فبعض أغاني أفلامه تتحدث عنه، وإيفيهات بتتجاب من على القهاوي بيديها للممثلين، ودخل بعد كده في حتة غير الفن».



وأشارت إلى أنها كانت ستتعاون معه في فيلم كان سيخرجه الراحل عاطف الطيب، وكانت تحضر الفيلم مع علي بدرخان، لكن هذا التعاون لم يتم.

