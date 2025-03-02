إيناس الدغيدي: سعاد حسني انتحرت.. والسينما المصرية والعربية لن تأتي بمثلها

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنّ الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت جميلة ورقيقة و إنسانة وفنانة، موضحةً: "السينما المصرية والسينما العربية مش هتجيب حد زيها".



وأضافت الدغيدي، مقدمة برنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي “المحور والنهار”: "بالنسبة إلى سعاد حسني، فقد انتحرت بسبب ضعف إنساني، فقد كانت في يوم من الأيام تملك الدنيا بجمالها وبهجتها وفنها، وفجأة لم تعد كذلك".



وتابعت: «يجب أن نتعاطف معها، وقلت إنها انتحرت تعاطفا معها، حيث أنني لا أتخيل أن هناك شخص يمكنه قتلها».



وأكدت: «سعاد حسني انتحرت لظروف نفسية، فقد وصلت لمرحلة مرضية نفسياً، كما أنني تابعت أخبارها وسمعت عنها الكثير، وفي مرة كلمتني، وقولت لها تعالي اقعدي معايا شوية، قالت لي أنا اتغيرت خالص ومبقتش سعاد حسني».

