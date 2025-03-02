ضمن فعاليات التخرج.. مناقشة مشاريع دفعة جديدة من برنامج لوجوس للقيادة

تمت أمس بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مناقشة مشاريع التخرج للدفعة الثانية من برنامج لوجوس للقيادة (L.L.P).

وحرص قداسة البابا على حضور مناقشة المشاريع وناقشهم فيها واستمع الى آرائهم، مشيدًا بمهارتهم في إعدادها واهتمامهم بكافة التفاصيل وأسلوبهم في عرضها والأفكار المبتكرة التي كانت سمة مميزة لها، وهنأهم على وصولهم إلى المحطة الأخيرة من البرنامج.

وتم تقسيم أعضاء الدفعة إلى خمس مجموعات، أعدت كل مجموعة "مشروع التخرج" وذلك خلال مدة البرنامج (١٢٠ يومًا) اعتمادًا على ما تم التدرب عليه.