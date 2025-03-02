قداسة البابا يلتقي محاضري ومدربي L.L.P

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، محاضري ومدربي برنامج لوجوس للقيادة (L.L.P)، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، على هامش تخريج الدفعة الثانية من البرنامج ذاته.



واستمع قداسته لآرائهم ومقترحاتهم لإحداث مزيد من التطوير في البرنامج الرائد، مستقبلاً.

كما وجه قداسة البابا الشكر لهن على ما قدموه من جهد مخلص، والخبرات المتميزة التي نقلوها للشباب المشاركين في البرنامج.

ويتضمن (L.L.P) التدريب على القيادة والإدارة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل والتسويق وعدد من المهارات الشخصية والصحة النفسية، والمشورة، بالإضافة إلى برنامج روحي لتطوير الخادم القائد.