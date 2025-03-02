كيف تحمي حساباتك البنكية من النصب والاحتيال؟

الأحد 02/مارس/2025 - 06:47 م

تكثّف البنوك حملاتها التوعوية عبر الرسائل النصية القصيرة ومواقعها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة عملاءها من مشاركة بياناتهم المصرفية مع أي جهة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تزايد محاولات الاحتيال المصرفي وسرقة الحسابات من قِبَل المحتالين.

تطوّر أساليب الاحتيال المصرفي

تشهد أساليب الاحتيال المصرفي تطورًا مستمرًا، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها:

الهجمات الصوتية : مكالمات هاتفية يدّعي فيها المحتالون أنهم ممثلون للبنك، لإقناع العميل بمشاركة بياناته الشخصية.

: مكالمات هاتفية يدّعي فيها المحتالون أنهم ممثلون للبنك، لإقناع العميل بمشاركة بياناته الشخصية. الرسائل النصية القصيرة : رسائل احتيالية تحمل روابط خادعة تطلب من العميل تحديث معلوماته المصرفية.

: رسائل احتيالية تحمل روابط خادعة تطلب من العميل تحديث معلوماته المصرفية. الهجمات الإلكترونية: تتضمن السيطرة على أجهزة الحاسوب عبر برمجيات خبيثة أو مواقع وهمية تحاكي مواقع البنوك الرسمية.

أبرز طرق الاحتيال المصرفي

تشمل أبرز أساليب الاحتيال التي يستخدمها المجرمون لاستهداف العملاء ما يلي:

التصيد الإلكتروني (Phishing) : إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تطلب تحديث البيانات المصرفية، وتتضمن روابط لمواقع احتيالية تسجّل بيانات العميل عند إدخالها.

: إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تطلب تحديث البيانات المصرفية، وتتضمن روابط لمواقع احتيالية تسجّل بيانات العميل عند إدخالها. التزييف عبر الرسائل النصية (Smishing) : إرسال رسائل تبدو وكأنها من البنك، تطلب من العميل الاتصال برقم معين أو النقر على رابط خادع.

: إرسال رسائل تبدو وكأنها من البنك، تطلب من العميل الاتصال برقم معين أو النقر على رابط خادع. انتحال أرقام الهواتف (Spoofing): تزوير أرقام الهواتف لتظهر وكأنها صادرة من البنك، مما يزيد من مصداقية الرسائل الاحتيالية.

إرشادات لحماية الحسابات المصرفية

لضمان سلامة الحسابات المصرفية، تنصح البنوك العملاء باتباع الإرشادات التالية:

الحذر من المكالمات الهاتفية غير المتوقعة التي تطلب بيانات شخصية أو مالية. عدم السماح لأي شخص مجهول بالتحكم في الحاسوب الشخصي، خاصة عن بُعد. عدم تسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي أثناء وصول طرف آخر إلى الجهاز. الامتناع عن مشاركة بيانات الأمان، مثل كلمات السر المؤقتة، وأرقام التعريف الشخصية، ورموز الدخول البنكية. التأكد من هوية المتصل قبل الإفصاح عن أي معلومات شخصية. الحذر من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب تحديث البيانات. عدم النقر على الروابط أو فتح المرفقات في رسائل مشكوك بأمرها. تحديث برامج مكافحة الفيروسات ونظم التشغيل بانتظام لحماية الأجهزة من الاختراق. التواصل مباشرة مع البنك للتحقق من صحة أي رسالة مشبوهة قبل اتخاذ أي إجراء.

ماذا تفعل عند الاشتباه في محاولة احتيال؟

في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال، يجب على العميل الاتصال فورًا بالبنك، والإبلاغ عن أي رسائل أو مكالمات مشبوهة لتفادي الوقوع في الفخ، وحماية حساباته المصرفية من الاختراق.

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال المصرفي، نشر البنك المركزي المصري فيديو توعويًا يسلط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك، محذرًا من مخاطر مشاركة المعلومات المصرفية مع أي جهات غير موثوقة.