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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حكم استخدام حقن الجلوكوز في نهار رمضان.. المفتي يرد

الدكتور نظير محمد
الدكتور نظير محمد عياد
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كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، حكم استخدام غسول الجلوكوز أثناء الصيام، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية مبنية على مبادئ الرحمة وتخفيف المشقة عن الناس.

وأكد المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد: “في الحالات الضرورية يُجوز استخدام حقن الجلوكوز إذا نصح الطبيب بذلك؛ لأسباب صحية تستدعي التدخل”.

وأضاف: “استعمال هذه الحقن لا يخرج الصائم عن نطاق الصيام، بشرط الحرص على عدم وصول أي مادة منها إلى المنافذ الرئيسية التي قد تؤدي إلى بطلان الصوم”.

ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية انتهت إلى الرأي القائل بأنه لا حرج في أخذ حقن الجلوكوز إذا كانت تحت إشراف طبي مختص، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات لتجنب المبالغة في استخدامها.

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