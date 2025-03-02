ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

والدة غادة عادل تكشف سر خطير في الحلقة الثانية من “اللمبة الزرقا”

غادة عادل
غادة عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الإذاعي "اللمبة الزرقا" كشف سر خطير، وتجسد بطولته النجمة غادة عادل، والمذاع عبر محطة راديو إنرجي.

وقالت والدة غادة عادل "حوا" خلال الأحداث، وهي على مشارف الموت أن هناك سر خطير في غرفة الجنايني وهو شخص يظهر كل أسبوع ويحقق أمنيات الجميع.

وبعد وفاة والدتها اكتشفت حوا مساعدة والدتها للمحتاجين من خلال مساعدة سر اللمبة الزرقا.

يشارك كل من الفنان تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو في مسلسل “اللمبة الزرقا”.

مسلسل "اللمبة الزرقا" الذي تقوم ببطولته غادة عادل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

غادة عادل الحلقة الثانية “اللمبة