والدة غادة عادل تكشف سر خطير في الحلقة الثانية من “اللمبة الزرقا”

شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الإذاعي "اللمبة الزرقا" كشف سر خطير، وتجسد بطولته النجمة غادة عادل، والمذاع عبر محطة راديو إنرجي.

وقالت والدة غادة عادل "حوا" خلال الأحداث، وهي على مشارف الموت أن هناك سر خطير في غرفة الجنايني وهو شخص يظهر كل أسبوع ويحقق أمنيات الجميع.

وبعد وفاة والدتها اكتشفت حوا مساعدة والدتها للمحتاجين من خلال مساعدة سر اللمبة الزرقا.

يشارك كل من الفنان تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو في مسلسل “اللمبة الزرقا”.

مسلسل "اللمبة الزرقا" الذي تقوم ببطولته غادة عادل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.