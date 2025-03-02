باحث: ترامب يسعى لثروات أوكرانيا وزيلينسكي يراهن على دعم أوروبا.. فيديو

قال يحيى خربوطلي، الباحث في الشؤون الأوكرانية، إن المشادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت نتيجة توقعات متباينة من الجانبين خلال اللقاء الأخير، مشيرًا إلى أن ترامب كان يسعى للحصول على موارد أوكرانيا الطبيعية، خاصة المعادن، مستغلًا وضع كييف الصعب، بالإضافة إلى تحسين علاقاته مع موسكو على حساب أوكرانيا.

وأضاف خربوطلي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى أوكرانيا قبل أسبوعين كانت تهدف لطرح اتفاق يمنح الولايات المتحدة حقوق استخراج معادن أوكرانيا بقيمة نصف تريليون دولار، مقابل امتيازات محدودة لكييف، وهو ما رفضه زيلينسكي وقدم بدلًا منه اتفاقًا معدلًا يربط هذه الموارد بضمانات أمنية أمريكية.

وأوضح أن زيلينسكي، مدركًا لسياسة ترامب المتجهة للابتعاد عن أوكرانيا والتقارب مع روسيا، تحرك للحصول على دعم أوروبي عبر زيارات مكثفة قبل اللقاء، ما ساهم في عقد القمة الجارية بلندن لتعزيز الضمانات الأمنية الأوروبية لكييف.