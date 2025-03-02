وزير التجارة الأمريكي: الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء

أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل.

وقال لوتنيك في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الأحد "من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على البلدين في الرابع من مارس.

وقال لوتنيك لبرنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على قناة فوكس «ربما لا تدخل رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة حيز التنفيذ».

وتابع أن البلدين «قاما بعمل معقول» لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة وأن ترامب يبحث الآن ما يجب أن تكون عليه المستويات النهائية للرسوم الجمركية.

وقال «ما يفكر فيه الآن هو كيفية التعامل مع المكسيك وكندا، وهذا وضع متقلب. ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا. وسنترك الأمر للرئيس وفريقه للتفاوض لتحديد مستوياتها على وجه الدقة».

وأضاف أنه من المتوقع أن يزيد ترامب الرسوم الجمركية على الصين من 10 إلى 20 بالمئة يوم الثلاثاء، وهو ما تم تحديده ما لم توقف بكين تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.