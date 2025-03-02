أحمد فهمي ضيف الحلقة الثانية من برنامج "رامز إيلون مصر"

يقع الفنان أحمد فهمى، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال والمذاع على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب مباشرة.

وأعلن رامز جلال منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن ضيف الحلقة الثانية من برنامج رامز إيلون مصر هو الفنان أحمد فهمي، وكتب رامز في منشوره: «ضيف الحلقة الثانية من رامز إيلون مصر أحمد فهمي».

ضحايا برنامج “رامز إيلون مصر”

يقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا:«ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، اللاعب الدولي السعودي محمد كنو، هدي الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي، المخرج محمد سامي، الفنانة فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، نور إيهاب، علي معلول، درة.