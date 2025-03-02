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الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة العريش تُنظم مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية خلال رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود إبراهيم المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والمهندس محمد أبو حطب مدير عام رعاية الطلاب ، تنظم جامعة العريش أنشطة دينية، رياضية، ثقافية ، فنية وكشفية خلال شهر رمضان المبارك ، لتعزيز روح التعاون والتنافس بين الطلاب.

تشمل الفعاليات مسابقات في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ندوات دينية، دورة رمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة، أمسيات شعرية وإنشاد ديني، بالإضافة إلى مسابقات فنية وكشفية. 

وتهدف الجامعة إلى استثمار طاقات الطلاب وتعزيز القيم الروحانية والاجتماعية للشهر الفضل.

 

الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش العريش الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش الطلابية