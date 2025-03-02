جامعة العريش تُنظم مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية خلال رمضان

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود إبراهيم المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والمهندس محمد أبو حطب مدير عام رعاية الطلاب ، تنظم جامعة العريش أنشطة دينية، رياضية، ثقافية ، فنية وكشفية خلال شهر رمضان المبارك ، لتعزيز روح التعاون والتنافس بين الطلاب.

تشمل الفعاليات مسابقات في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ندوات دينية، دورة رمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة، أمسيات شعرية وإنشاد ديني، بالإضافة إلى مسابقات فنية وكشفية.

وتهدف الجامعة إلى استثمار طاقات الطلاب وتعزيز القيم الروحانية والاجتماعية للشهر الفضل.