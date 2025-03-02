البيت الأبيض يستضيف قمة العملات الرقمية بحضور قادة قطاع العملات المشفرة

أعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف أول قمة للعملات الرقمية بحضور أبرز قادة هذا القطاع يوم 7 مارس الجاري، في قمة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وذكر مكتب اتصالات البيت الأبيض - في بيان - أن الاجتماع "سيشمل مؤسسين بارزين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين من صناعة العملات الرقمية، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة عمل الرئيس الأمريكي المعنية بالأصول الرقمية".

وأوضح البيان أن "القمة سيترأسلها ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، وسيديرها المدير التنفيذي لمجموعة العمل بو هاينز". وكان أحد الأوامر التنفيذية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، أن إدارته ستهدف إلى "دعم النمو المسؤول واستخدام الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين والتكنولوجيات ذات الصلة في جميع قطاعات الاقتصاد".

وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة" في العالم بعد أن شرعت عائلته في مشروع تجاري في العملات الرقمية، وذلك بعد ظهور ترامب كمتحدث رسمي في مؤتمر "بيتكوين 2024" أثناء حملته الانتخابية في مدينة ناشفيل الأمريكية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ذكر إعلان مكتب اتصالات البيت الأبيض أن إدارة ترامب تعمل على توفير إطار تنظيمي واضح

