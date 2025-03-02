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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روما: ميلوني وستارمر يؤكدان التزامهما بتنفيذ برنامج القتال الجوي العالمي

ميلوني وستارمر
ميلوني وستارمر
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أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونظيرها البريطاني كير ستارمر أكد خلال لقائهما في "داونينج ستريت" اليوم /الأحد/، التزامهما بتنفيذ برنامج القتال الجوي العالمي، وهو برنامج تعاون دولي ذو أهمية استراتيجية عالية يضم إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، مع طموح مشترك يتمثل في تطوير مقاتلة من الجيل السادس.

كما أكد الجانبان - بحسب بيان أصدرته الحكومة الإيطالية اليوم - الالتزام المشترك بإيجاد سلام عادل ودائم وأهمية الحفاظ على الوحدة الأوروبية الأطلسية، في ضوء اجتماع القادة بالمملكة المتحدة في لانكستر هاوس.
 

ميلوني ستارمر ايطاليا