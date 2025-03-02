ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيرناندز يقود مانشستر يونايتد أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

فيرنانديز
فيرنانديز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام فولهام ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد أعلن  الفريق  عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء على ملعب اولد ترافود.

التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى:أونانا 

خط الدفاع:مزراوي ،دي ليخت ،ماجواير، دالوت 

خط الوسط:فيرنانديز ،إريكسن ،هويلاند ،زيركزي ،بورو 

خط الهجوم:أوجارتي 

البدلاء:

هندرسون، موروك، ليندلوف، هيفين، كاسيميرو، غارناتشو، أوبري.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بينما يسعى فولهام لتحقيق مفاجأة وإقصاء الشياطين الحمر من البطولة.

الاتحاد الإنجليزي الدور ربع النهائي الشياطين الحمر دور ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد فيرنانديز