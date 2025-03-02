فيرناندز يقود مانشستر يونايتد أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام فولهام ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد أعلن الفريق عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء على ملعب اولد ترافود.

التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى:أونانا

خط الدفاع:مزراوي ،دي ليخت ،ماجواير، دالوت

خط الوسط:فيرنانديز ،إريكسن ،هويلاند ،زيركزي ،بورو

خط الهجوم:أوجارتي

البدلاء:

هندرسون، موروك، ليندلوف، هيفين، كاسيميرو، غارناتشو، أوبري.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بينما يسعى فولهام لتحقيق مفاجأة وإقصاء الشياطين الحمر من البطولة.