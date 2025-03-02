تعليم سوهاج تعلن انطلاق الخطط العلاجية لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الابتدائية

أكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أهمية الالتزام بالشفافية والواقعية خلال تنفيذ خطط تطوير المؤسسات التعليمية بالمحافظة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والوزارة للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب، لا سيما في المرحلة الابتدائية.

جاء ذلك خلال لقائه بمديري المدارس الابتدائية وموجهي أوائل مادة اللغة العربية بإدارات طهطا، جهينة، جرجا، المراغة، سوهاج، المنشاة، والبلينا، بمدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنات، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية.

ويهدف البرنامج، الذي ينفذه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى دعم الطلاب غير المتقنين لتلك المهارات من خلال خطط علاجية مكثفة.

حضر اللقاء كل من فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وأيمن بدر، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، وعبدالفتاح العدوي، موجه عام اللغة العربية بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات الإدارات التعليمية.

وقد انطلق البرنامج خلال الأسابيع الماضية داخل 161 مدرسة ابتدائية بالإدارات المستهدفة، حيث تم إجراء اختبارات تقييمية على 85,495 طالبًا وطالبة، أظهرت الحاجة إلى تدخلات علاجية لتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، على أن يتم تنفيذ تلك التدخلات خلال الأيام المقبلة.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الطلاب بصفة مستمرة، والمتابعة الدقيقة لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بتقليل كثافات الفصول، واستغلال المساحات المتاحة لإضافة فصول جديدة، مع الالتزام بمعايير النظافة داخل وخارج المدارس، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.