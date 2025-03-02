أسامة نبيه يقرر خوض معسكر جديد للمنتخب الوطني تحت 20 سنة

حدّد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة يوم 13 مارس الحالي، موعدًا لإقامة معسكر للفريق بمركز المنتخبات الوطنية في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه على ضم 32 لاعبًا للمعسكر للمفاضلة بينهم بهدف اختيار أفضل العناصر وضمها لقائمة البطولة ويشهد المعسكر أيضًا ضم سبعة لاعبين من دوري القسم الأول (نايل) مواليد 2005، حيث أبدى نبيه اهتمامه بهم ويتابعهم منذ فترة مع أنديتهم، بالإضافة إلى لاعبين محترفين بأوروبا.