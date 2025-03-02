السلطات السورية تعلن تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن صدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة الإعلان الدستوري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "

انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

المادة (1): تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:

1- د. عبد الحميد العواك.

2- د. ياسر الحويش.

-3- د. إسماعيل الخلفان.

-4- د. ريعان كحيلان.

5- ال. محمد رضا جلخي.

6- د. أحمد قربي.

7- د. بهية مارديني.

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3) ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".