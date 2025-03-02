هل يصوم مريض الكبد في رمضان؟.. حسام موافي يكشف الحالات الممنوعة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، موقف مرضى الكبد من الصيام خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الإجابة تعتمد على حالة كل مريض بشكل فردي.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن مرضى الكبد يشكلون نسبة كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أن أمراض الكبد مثل التليف وفيروس c كانت شائعة نتيجة قلة الوعي الصحي في الماضي، لكن مع التقدم الطبي وزيادة التوعية، أصبح الكشف عنها وعلاجها أكثر تطورًا.

وأكد أن الصيام قد يكون آمنًا لبعض مرضى الكبد، بينما قد يمثل خطرًا جسيمًا للبعض الآخر، لذا يجب استشارة الطبيب المختص، حيث أن بعض الحالات قد تتفاقم بشكل خطير عند الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المتابعة الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتناول تفاصيل أكثر حول تأثير الصيام على مرضى الكبد في حلقة مقبلة.