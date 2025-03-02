ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إلهام شاهين: محمد سامي ليس ديكتاتورا

النجمة إلهام شاهين
النجمة إلهام شاهين من كواليس مسلسل سيد الناس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كشفت النجمة إلهام شاهين حقيقة ما يتردد في كل أعمال المخرج محمد سامي أنه ديكتاتور ويفتعل العديد من المشاكل مع النجوم  وقالت شاهين في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، “هذا الكلام عار تماماً من الصحة فمحمد سامي إنسان لطيف للغاية  ودمه خفيف بطبعه”.

 وأكدت، “علي المستوي العملي مبدع وشعلة من النشاط ولا ينام ويقوم بمتابعة كل حاجة بدقة ولديه العديد من اللمسات الفنية والمصطلحات في الكتابة جديدة من نوعها، فهو مخرج مختلف وليس شبه الآخرين وأنا أحب هذه  الروح للغاية القريبة من الجمهور وتستطيع إخراج عمل شعبي بالشكل المطلوب”.

 وتابعت، “بصراحة شديدة استمتعت للغاية بالعمل مع فريق العمل كله عمرو سعد ريم مصطفي  نشوي مصطفي بشري منة فضالي نشوي مصطفي رنا رئيس إنجي المقدم خالد الصاوي أحمد رزق أحمد فهيم محمود قابيل صلاح عبد الله سليمان عيد وغيرهم”.

وأضافت، “فمجموعة من النجوم أكثر من رائعة وتجمعني بهم العديد من الكواليس الجميلة والممتعة وأعتبر نفسي أثناء التصوير في رحلة لطيفة، وهذه الكواليس تعد من أجمل المرات التي تجمعني بزملائي وهذا العمل يعد مباراة تمثيل بالفعل بين الجميع سواء الذين يقدمون أدوارا صغيرة أو كبيرة،  وسوف ترون ذلك عند  عرض المسلسل”.

إلهام شاهين البوابة نيوز محمد سامي ليس ديكتاتورا