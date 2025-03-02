إلهام شاهين: محمد سامي ليس ديكتاتورا

كشفت النجمة إلهام شاهين حقيقة ما يتردد في كل أعمال المخرج محمد سامي أنه ديكتاتور ويفتعل العديد من المشاكل مع النجوم وقالت شاهين في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، “هذا الكلام عار تماماً من الصحة فمحمد سامي إنسان لطيف للغاية ودمه خفيف بطبعه”.

وأكدت، “علي المستوي العملي مبدع وشعلة من النشاط ولا ينام ويقوم بمتابعة كل حاجة بدقة ولديه العديد من اللمسات الفنية والمصطلحات في الكتابة جديدة من نوعها، فهو مخرج مختلف وليس شبه الآخرين وأنا أحب هذه الروح للغاية القريبة من الجمهور وتستطيع إخراج عمل شعبي بالشكل المطلوب”.

وتابعت، “بصراحة شديدة استمتعت للغاية بالعمل مع فريق العمل كله عمرو سعد ريم مصطفي نشوي مصطفي بشري منة فضالي نشوي مصطفي رنا رئيس إنجي المقدم خالد الصاوي أحمد رزق أحمد فهيم محمود قابيل صلاح عبد الله سليمان عيد وغيرهم”.

وأضافت، “فمجموعة من النجوم أكثر من رائعة وتجمعني بهم العديد من الكواليس الجميلة والممتعة وأعتبر نفسي أثناء التصوير في رحلة لطيفة، وهذه الكواليس تعد من أجمل المرات التي تجمعني بزملائي وهذا العمل يعد مباراة تمثيل بالفعل بين الجميع سواء الذين يقدمون أدوارا صغيرة أو كبيرة، وسوف ترون ذلك عند عرض المسلسل”.