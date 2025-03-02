مسؤول روسي: الحكم على 20 مسلحا أوكرانيا في جرائم بمنطقة كورسك الروسية

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن محكمة روسية أصدرت أحكاما ضد 20 مسلحا أوكرانيا لارتكابهم جرائم في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وقال باستريكين، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الأحد/ - إنه "تم رفع ما يصل إلى 332 قضية جنائية بتهمة ارتكاب وحدات مسلحة أوكرانية جرائم، ويواجه ما مجموعه 247 شخصا اتهامات في هذه القضايا".

وأوضح المسؤول الروسي، أنه "تم إحالة 30 قضية جنائية إلى مكتب المدعي العام، فيما تنظر المحكمة في 43 قضية تشمل 102 شخص، وأصدرت المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية أحكاما على 20 شخصا"، مضيفا أن محققي اللجنة يعملون في منطقة كورسك منذ الأيام الأولى للتوغل الأوكراني.