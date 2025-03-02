محافظ الفيوم يتسلم كوبونات مالية لدعم المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المحاسب سامي عبدالصادق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون المشترك، في تقديم خدمات مالية أو غير مالية للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية، بجانب دعم مشروعات الري الحديث والزراعة المتطورة، وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، والوقوف على الاحتياجات الاستثمارية الزراعية بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمحاسب أمجد فارس رئيس مجموعة فروع الوجه القبلي بالبنك الزراعي المصري، واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن بالبنك، والمحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وعدد من قيادات البنك.



خلال اللقاء، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وقيادات البنك، بحلول شهر رمضان المبارك، مرحباً بهم على أرض المحافظة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، والبنك الزراعي، في دعم المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كوبونات مالية، لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية خلال الشهر الكريم، في إطار المسئولية المجتمعية للبنك، مشيراً إلى أن البنك يعمل على توفير العديد من الخدمات للارتقاء بالقطاع الزراعي، ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم.



وأكد المحافظ، على أهمية التعاون بين محافظة الفيوم، والبنك الزراعي المصري، لدعم القطاع الزراعي بمجالاته المختلفة، من خلال القروض الميسرة التى يتيحها البنك، لتنفيذ مشروعات الري الحديث، أو تنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي بالمحافظة، وتوفير العديد من فرص العمل، مشيراً إلى التنسيق المتبادل لتوفير مختلف أوجه الدعم لمختلف فئات المجتمع من الأولى بالرعاية بمختلف قطاعاته" الشباب ، والمرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في إطار مسئوليته المجتمعية.



من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الشكر لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال وطيب الضيافة، ومساندته ورعايته الكريمة لمختلف الفعاليات التى ينظمها البنك على أرض المحافظة، مؤكداً حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم للأولى بالرعاية، والعمل على تمويل مشروعات صغيرة لهم بما يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي لأسرهم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب.



وأضاف، أن البنك الزراعي المصري، يلعب دوراً مجتمعياً بارزاً، من خلال توفير المساعدات المباشرة بالكوبونات البنكية المالية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أنهم اليوم بصدد تسليم كوبونات مالية بعدد من محافظات الجمهورية ومنها الفيوم، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الفضيل، بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال كوبونات قيمة الكوبون 500 جنيه، بجانب المساعدات الغذائية التى يوفرها البنك خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، لافتاً إلى أن البنك الزراعي يؤدي دوراً كبيرا في تحقيق التنمية من خلال نشاطاته المتعددة بمختلف محافظات الجمهورية.

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