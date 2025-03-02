ستارمر وميلوني يؤكدان دعمهما لأوكرانيا طالما استغرق الأمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم /الأحد/ خلال لقائهما في داونينج ستريت دعمهما لأوكرانيا، واتفقا على أن المملكة المتحدة وإيطاليا ستقفان مع أوكرانيا طالما استغرق الأمر.

وأشار الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع، هو اجتماعهما الثالث منذ يوليو الماضي، وجاء قبل اجتماع رئيس الوزراء مع زعماء دوليين في لندن اليوم لمناقشة كيفية عمل الشركاء مع الولايات المتحدة للمضي قدما نحو سلام دائم لأوكرانيا ذات السيادة.

واتفق الجانبان على أهمية التحالف عبر الأطلسي في مواجهة التحديات المشتركة.. وأجريا مناقشة ودية وبناءة، واتفقا على أن قوة العلاقة بين المملكة المتحدة وإيطاليا حيوية الآن كما كانت من قبل.

وأقر الزعيمان بالتقدم الإيجابي المحرز منذ اجتماعهما الأخير في العمل المشترك لمعالجة الهجرة غير النظامية، واتفقا على أن الحدود الآمنة تشكل أساسا للاقتصاد الآمن، وأشارا إلى أهمية العمليات المشتركة الناجحة الأخيرة لتعطيل عصابات التهريب.

كما أكد الجانبان أنهما سيعملان على تعزيز التعاون لتبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات، وتعهدا بمواصلة العمل معا عن كثب في هذه المجالات، والبقاء على اتصال وثيق لدفع مناقشات اليوم إلى الأمام بوتيرة سريعة.

