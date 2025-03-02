إلهام شاهين لـ البوابة نيوز: أتعرض لهجوم مستمر وأواجهه بالتجاهل والتزام الصمت

علقت النجمة إلهام شاهين علي الهجوم العنيف الذي تعرضت له خلال الأيام الماضية فور عرض البرومو الخاص بمسلسل سيد الناس بسبب طريقة شرب القهوة.

وقالت إلهام في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: بالنسبة لطريقة شربي للقهوة الذي عرض في البرومو، فهذه حركة عادية يقوم بها محبو القهوة ذات البن الزائد بعد شربها، حيث يأخذون تفل البن المتبقي في قاع الفنجان ويدعكونه في أسنانهم للاستمتاع بمذاقه، وهي ليست مرتبطة بكون العمل تدور أحداثه في منطقة شعبية أو لا وهذه الحركة تعد جزءا من الشخصية، بل هي مجرد تصرف عابر ضمن سلوكيات الشخصية وسوف ترون ذلك فور عرض المسلسل.

وأضافت: أنا دائماً في أي هجوم عليّ ألتزم الصمت وأتبع سياسة التجاهل التام ولا أهتم بالسوشايل ميديا ولا أعيرها أي اهتمام، و90% من الذين قالوا عني غير حقيقي بالمرة مثل عندما أخرجوا شائعة عني إنني صرحت بأن إلهام شاهين تُطالب إنها تريد أن تدرس في كتب المدارس وهذا بالتأكيد عارٍ تماماً من الصحة.

وتابعت: ليس لدي وقت لمتابعة تلك الأشياء وأعرف كل ذلك ممن حولي إنما النقد البناء عندما يكون إيجابيا أنصت له جيداً وأقول لأي شخص يريد أن يُصدق عني أي شىء لابد أن يتأكد إني صرحت بذلك بالصوت والصورة أم لا فهذا المعيار الوحيد للتأكد عن أي شىء يقال عني.