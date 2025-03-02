بـ"الجلباب والإسدال".. تلاميذ الشرقية يحتفلون بشهر رمضان

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية خلال شهر رمضان المبارك لمتابعة سير العملية التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية.

تفقد "رمضان" انتظام الدراسة بمدرسة أبو الشقوق الجديدة للتعليم الأساسي، يرافقه حاتم محمود، مدير عام إدارة كفر صقر التعليمية، حيث تابع التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية، واطلع على تحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا، بالإضافة إلى موقف فك كثافات التلاميذ وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس.

كما ناقش التلاميذ حول ما تم دراسته من المناهج الدراسية، حرصًا على دعم العملية التعليمية.

وفي إطار اهتمامه بتفعيل الأنشطة التربوية، شهد "رمضان" فعاليات احتفال رياض الأطفال بشهر رمضان المبارك، حيث شارك الأطفال فرحتهم بالشهر الكريم، وسط أجواء من البهجة والسرور.

تضمن الحفل عروضًا واستعراضات فنية، حيث ارتدى الأطفال الجلباب، وظهرت الفتيات بالإسدال، ما أضفى لمسة روحانية مميزة على الاحتفال.

وفي ختام الفعالية، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديرة المدرسة ومعلمات رياض الأطفال، مثمنًا جهودهن في رعاية الأطفال وتعزيز بيئة جاذبة لهم من خلال الأنشطة التربوية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار العملية التعليمية.