تخريج دفعتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إحتفالية لتخريج المتدربين بالدورتين التدريبيتين رقمى (23-24) للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية فى مجالى (دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات – حماية المدنيين بمناطق الصراع) بإجمالي 43 متدربا يمثلون 17 دولة.



وحضر الحفل اللواء- كبير معلمى كلية التدريب والتنمية ، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ، حيث نقل لهم اللواء- كبير معلمى كلية التدريب تحيات السيد الفاضل - وزير الداخلية ، وإهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث ، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية ، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.



تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً إرتكز على الدمج بين الجانب النظرى والعملى مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر لضمان إكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.



وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورة بمصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأن تلك الدورات ستكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمني، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل الدورات ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.