سوق اليوم الواحد يستقطب آلاف المواطنين في الزقازيق بخصومات تصل إلى 30%

أقيم اليوم "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار المعتادة في الأسواق المحلية.

يأتي هذا السوق تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون بين محافظة الشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار.

وصرح عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن السوق شهد إقبالا كثيف من المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في استمرارية هذه المبادرة بشكل دائم.

وأضاف أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن والألبان والجبن بأنواعها والبقوليات والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نجحت في تنفيذ أسواق اليوم الواحد على مدار 43 يوم للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سيتم تعميمها على جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد عوض الله أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بمعايير الجودة والأسعار المخفضة، كما أعلن عن انتهاء المديرية من إقامة وافتتاح 18 معرضاً من معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة، مع استمرار العمل لإقامة المزيد من هذه المعارض في باقي المراكز والمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المتواصلة للأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين وتقديم كافة صور الدعم الممكنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.