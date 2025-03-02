مستشار الأمن القومي: ترامب تلقى اتصالين من ستارمر وميلوني.. وزيلينسكي مطالب بجدية للسلام

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب تلقى اتصالين من رئيسي وزراء بريطانيا كير ستارمر وإيطاليا جورجيا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى ضرورة أن يوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده الحقيقي للسلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن زيلينسكي لم يظهر خلال لقائه في البيت الأبيض رغبة واضحة في التفاوض بحسن نية، مؤكدًا أن أوكرانيا بحاجة إلى زعيم قادر على التعامل مع الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب.

ونفى مستشار الأمن القومي صحة ما يُتداول بشأن اعتبار اجتماع المكتب البيضاوي مع زيلينسكي "كمينًا سياسيًا"، مؤكدًا أن أمريكا تسعى إلى إنهاء دائم للحرب في أوكرانيا بضمانات أمنية تقودها أوروبا.