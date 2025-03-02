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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إلهام شاهين : "سيد الناس" حقق أمنيتي في تقديم دور شعبي في الدراما.. ونفسي أقدم شخصية تاريخية

النجمة إلهام شاهين
النجمة إلهام شاهين
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 قالت النجمة إلهام شاهين، إن لها تاريخ حافل من الأعمال السينمائية و الدرامية لكن هناك أدوار تتمني تقديمها.

 وأوضحت في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: “أتمني تقديم شخصية تاريخية، وتم عرض منذ فترة عليّ مسلسل شجرة  الدر وفيلم حتشبسوت وكان من كتابة الكاتب العظيم يسري الجندي ولم يتم تنفيذ تلك المشروعات بسبب ظروف إنتاجية والتكلفة الباهظة، وأري أن الشاشة الصغيرة تنقُصها الأعمال التاريخية المهمة”.

 وتابعت: “منذ زمن طويل كنت أتمني تقديم دور شعبي في الدراما خاصة إنني لم أقدم هذا الدور من قبل عبر تاريخي في التليفزيون وقمت بتحقيق ذلك من خلال مسلسل سيد الناس".

وأكدت: "أنا على ثقة تامة أن عملي مع محمد سامي سوف يخرج مني شيئاً مختلفاً ولم أنته من تصوير دوري حتي هذه اللحظة وسوف أنتهي منه تماماً في منتصف شهر رمضان بإذن الله”.

إلهام شاهين البوابة نيوز مسلسل سيد الناس