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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"أحد التغيير" عنوان عظة الأحد على قناة ON

جانب من العظة
جانب من العظة
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أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس بطرس فؤاد كاهن كنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الكنوز)، وموضوع إنجيله وهو "كنوز السماء" في إنجيل متى والأصحاح السادس، مشيرًا إلى احتياج الإنسان لتغيير اهتماماته في الحياة، كالتالي: 
١- تخزين اهتمامات العقل والجسد والنفس في السماء. 
٢- الاهتمام بالعين البسيطة. 
٣- الثقة في الله وقيادته للحياة.
٤- طلب ملكوت السموات كل حين، "لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (مت ٦: ٣٣).

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أحد الكنوز الأنبا بيشوي الزاوية الحمراء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي الصوم الأربعيني المقدس عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد