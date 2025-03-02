"أحد التغيير" عنوان عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس بطرس فؤاد كاهن كنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الكنوز)، وموضوع إنجيله وهو "كنوز السماء" في إنجيل متى والأصحاح السادس، مشيرًا إلى احتياج الإنسان لتغيير اهتماماته في الحياة، كالتالي:

١- تخزين اهتمامات العقل والجسد والنفس في السماء.

٢- الاهتمام بالعين البسيطة.

٣- الثقة في الله وقيادته للحياة.

٤- طلب ملكوت السموات كل حين، "لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (مت ٦: ٣٣).

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