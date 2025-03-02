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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستارمر يناقش أحدث تطورات أوكرانيا مع قادة استونيا ولاتفيا وليتوانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس إستونيا آلار كاريس، ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، اليوم /الأحد/ على أهمية الاتحاد واتخاذ إجراءات عاجلة في قضية أوكرانيا لضمان أمن ومستقبل أوروبا.


وخلال مكالمة هاتفية بين القادة الأربعة، أكد ستارمر أن استونيا ولاتفيا وليتوانيا شركاء رئيسيون للمملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال القوة الاستكشافية المشتركة، ورحب بمساهماتهم الرائدة في دعم أوكرانيا.
وبحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن ستارمر أطلع قادة استونيا ولاتفيا وليتوانيا على مناقشاته مع زعماء أوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، وأكد تركيزه على تأمين سلام دائم في أوكرانيا يضمن سيادتها المستقبلية، بدعم من ضمانات أمنية قوية، حيث اتفقوا جميعا على أن أوروبا يجب أن تتحد باتخاذ إجراءات عاجلة، وهو ما يعد حيويا لأمن أوروبا في المستقبل.


وأطلع رئيس الوزراء البريطاني قادة دول البلقان الثلاث على خططه لعقد اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي في لندن في وقت لاحق من اليوم الأحد لمزيد من المناقشات، كما اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة.
 

ستارمر إستونيا أوكرانيا لاتفيا ليتوانيا أوروبا