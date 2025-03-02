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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إلهام شاهين: وافقت على "سيد الناس" دون تردد لثقتي في محمد سامي |خاص

النجمة إلهام شاهين
النجمة إلهام شاهين
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كشفت النجمة إلهام شاهين عن أسباب موافقتها ومشاركتها  في مسلسل "سيد الناس" الذي تخوض به الماراثون الرمضاني الحالي.

 

 وقالت “شاهين” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: “هناك عدة عوامل جعلتني أوافق علي هذا العمل دون تردد وقبل أن أقوم بقراءته، وأهمها ثقتي الكبيرة للغاية في المخرج المتميز محمد سامي، فهو مخرج موهوب كثيراً وجماهيري أي يعي  ما يريده الجمهور ويعرف يوصل بأعماله إلي كل بيت مصري”.

 

 وأضافت: “مسلسل “سيد الناس” عمل شعبي يدور في إطار اجتماعي شعبي  وكل أحداثه تدور حول حي السبتية وسوف تشهد حلقاته مفاجأة للجمهور”.

 

إلهام شاهين البوابة نيو مسلسل سيد الناس