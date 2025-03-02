قبيصي: بدء تطبيق برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بمدارس الفيوم

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع مع موجهي الصفوف الأولي بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالفتاح مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، بشأن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للصفوف (الثالث - الرابع - الخامس - السادس) بالمدارس الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية بالفيوم، في إطار دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة.

يتضمن المشروع المدارس الابتدائية على مستوى محافظة الفيوم.

ويهدف البرنامج القومي إلى رفع مستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ الضعاف فى المرحلة الابتدائية.

ويستمر تطبيق البرنامج خلال الفترة من مارس حتى مايو 2025م ، ويستهدف تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس في المدارس المستهدفة، ويركز البرنامج على تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال أنشطة ومواد تعليمية موجهة للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لموجهي الصفوف الأولى لمشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة في جميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الفنية المستمرة داخل المدارس لضمان تنفيذ البرنامج بجودة عالية، كما أشار إلى ضرورة رفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة خلال الفترة المحددة، وذلك لتزويدهم بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة التي تسهم في نجاحهم الأكاديمي.

كما أشار مدير تعليم الفيوم إلى توفير مراكز دعم للطلاب خلال يومي الجمعة والسبت على مستوى جميع الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للتلاميذ، ونجاح تطبيق البرنامج وتحقيق النتائج المرجوة.

ختامًا، شدد دكتور قبيصي على أهمية هذا البرنامج في تحسين مستويات تلاميذ المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة.

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