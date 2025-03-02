نقل النواب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لغزة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية

أدان النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرًا هذا القرار انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، التي تفرض ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الصراعات.

وقال النائب علاء عابد ،إن هذا القرار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعيش ظروفًا إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر ، مشيرا إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية، التي تشمل الغذاء والدواء والإمدادات الضرورية للحياة اليومية، هو عمل غير إنساني يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ويهدد بحدوث كارثة إنسانية في القطاع.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما كانت سباقة في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، سواء من خلال المعابر أو التنسيق مع الجهات الدولية، مشددًا على أن هذا القرار الإسرائيلي يتعارض مع الجهود المصرية المستمرة لتحقيق التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.

وطالب رئيس نقل النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن استهداف المدنيين الأبرياء وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يعد انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان.

كما طالب النائب علاء عابد، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات حازمة للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.