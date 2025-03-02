المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ينفذ مبادرة «مطبخ المصرية»

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء مبادرة "مطبخ المصرية" فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك بإجمالي إنتاج 250 وجبة بقرى حي الدهيشة وحي الكرامة / مراكز العريش والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة .

ويذكر أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب .

حيث تلقت السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.