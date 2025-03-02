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الأحد 02 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"شئون الحرمين" تطلق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك لأول مرة بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446هـ.

 وأكدت الهيئة - اليوم /الأحد/  أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.

وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك "قص الشعر" عبر (5) مواقع مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بادوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام باعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة، لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام.

المسجد الحرام خدمة التحلل من النسك