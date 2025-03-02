قرية القصيمة بوسط سيناء تشهد تنفيذ قافلة سكانية متكاملة

شهدت قرية القصيمة بوسط سيناء تنفيذ قافلة سكانية، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لتقديم الخدمات المتنوعة للأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة وأنشطة ثقافية ودعم نفسي بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمواطنين.

وجري تنفيذ القافلة بناء على توجيهات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وتحت إشراف ومتابعة من مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وعلى هامش القافلة، تم توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي بالقرى والتجمعات التابعة وذلك بمشاركة المؤسسات الاجتماعية، كما تم توزيع عدد رؤوس الأغنام على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بقرية القصيمة وتوابعها حيث قامت الجمعية بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتم تسليمها إلى مستحقيها.

وعقدت ندوة تعريفية للمستفيدين عن كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام والتوعية بأهمية الحفاظ عليها والالتزام بتحصينها بشكل دورى.

وقال رئيس المركز والمدينة الحسنة، إن رئاسة مركز ومدينة الحسنة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها، بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، في إطار دعم المواطنين.