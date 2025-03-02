مصرع شاب وفتاة وإصابة أخرى في حادث دراجة نارية بالفيوم

شهد طريق الفيوم– سنهور السياحي حادث سير مروع، أسفر عن مصرع شاب وفتاة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، وذلك إثر انقلاب دراجة نارية كانت تسير بسرعة زائدة، مما أفقد قائدها السيطرة عليها.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق السياحي الرابط بين قرية سنهور وبحيرة قارون.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن قائد الدراجة النارية فقد السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامه بفتاتين كانتا تسيران على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا على الفور، بالإضافة إلى مصرع قائد الدراجة النارية نتيجة ارتطامه بالأرض، بينما أصيبت الفتاة الأخرى بإصابات خطيرة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، فيما نُقلت المصابة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بتسليم الجثامين إلى ذويهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.