إي آند مصر تدعم 100 ألف أسرة خلال رمضان عبر مبادرة "المنفذ"

أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن رعايتها الرئيسية لمبادرة "المنفذ"، التي تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز التنمية المجتمعية والمساهمة في تحسين حياة الأفراد من خلال مبادرات إنسانية ذات تأثير مباشر.

وتتضمن المبادرة توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية في 13 محافظة، من بينها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين.

كما يشارك موظفو إي آند مصر، وشركاتها التابعة مثل سوبر باي وإرادة، في عمليات التعبئة والتوزيع، تعزيزًا لروح العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي.

وأكد المهندس أحمد إمبابي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والعلامات التجارية في إي آند مصر، أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن دعم المجتمع لا يقتصر على تقديم الحلول الرقمية فحسب، بل يمتد إلى المساهمة الفعالة في تحسين حياة الأفراد.

إلى جانب دعم الأسر المحتاجة، تواصل إي آند مصر جهودها في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، من خلال تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في إطار مساهمتها في تحسين الخدمات الطبية وضمان رعاية صحية أكثر كفاءة.