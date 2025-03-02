"رمضان وصحة الإنسان" موضوع ندوة بمديرية صحة العريش

تناولت مديرية الصحة بشمال سيناء ندوة اليوم عن “رمضان وصحة الإنسان” بمدرسة الشهيد رفيق عزت الاعدادية بالعريش، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة والسكان المصرية بشمال سيناء وتكليف الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مدير عام الطب الوقائي بنشر الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك، حيث ركزت الندوة عن وضع إرشادات غذائية من أجل صحة أفضل في شهر رمضان المبارك" التغذية المتوازنة وتخطيط الوجبات.

وأكد محمد صلاح فرج أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية، أن هناك عدد من الارشادات الغذائية الصحيحة التي قد يغفلها البعض أحياناً في شهر رمضان نظراً للحرمان من الطعام والشراب لساعات طويلة أولها التغذية المتوازنة وتخطيط الوجبات.

وأوضح “فرج” أن التغذية المتوازنة هو الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم عن طريق تناول الطعام، لذا فإن عملية تكامل الأطعمة في الوجبة الغذائية أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن أن يتم ذلك الا عن طريق دمج مجموعة من الأطعمة مع بعضها البعض للحصول على وجية متوازنة من الناحية الغذائية.

وقال: “تلعب التغذية المتوازنة دوراً هاماً في الوقاية من الأمراض، خاصة تلك المرتبطة بالتغذية. وغالباً ما يكون سوء التغذية ناتجاً عن نقص عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية الضرورية في الطعام المتناول. ومع استمرار تناول نفس الطعام بالإضافة إلى عدم أو قلة التنويع في الأطعمة المتناولة في الوجبة، فإن النقص في العناصر الغذائية قد يستفحل ويصاب الشخص بسوء التغذية”.

من جانبه أوضح فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع في ندوة اليوم بمدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية أهمية الوجبات اليومية و كيفية تخطيط الوجبات الغذائية المتوازنة فى رمضان المبارك.

وقال فتحي عثمان لطلاب الصف الثاني الإعدادي، إن التغذية السليمة هي طريقك لتتمتع بحياة صحية في رمضان موضحا ان هناك علاقة بين الصيام وصحة الإنسان.

وأضاف أن الصيام لساعات طويلة يساعد الجسم في التخلص من السموم، حيث إن عدم تناول الطعام والماء في ساعات الصيام، يعطي فرصة لأعضاء الجسم المختلفة لتنظيف السموم الموجودة في الجسم، والتخلص منها.

وأوضح أن الصيام يساعد على تعزيز الصحة وحفض مستوى السكر والضغط وزيادة المناعة وراحة الجهاز الهضمي.

ونصح بتناول وجبة السحور، لأن فيه بركة حيث تعتبر وجبة السحور (الوجبة التي تؤكل قبل الفجر) على القدر نفسه من الأهمية خلال شهر رمضان مثل الافطار فهي تساعد على الحفاظ على السوائل في جسمك وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية حتى الإفطار.

وقال عثمان مع أذان المغرب وبدء الفطار اكسر صيامك ببطء ابدأ ببضع تمرات مع الماء ثم انتظر قليلاً قبل بدء الوجبة الرئيسية. مؤكدا ان البلح هو مصدر مهم لإمداد الجسم بالطاقة، ويساعده على إفراز الإنزيمات الهاضمة استعداداً للوجبة القادمة. و بعد ذلك ينصح بتناول بعض الحساء الدافئ.

وأضاف: اشرب الكثير من السوائل لترطيب جسمك في الفترة من الإفطار حتى وقت السحور. وننصح بعدم الإفراط في تناول المشروبات الرمضانية لاحتوائها على السكر بنسب كبيرة، اشرب على الأقل 8 - 12 كوب من الماء يومياً فى فترات متباعده فعلى الرغم من أن العصائر والحليب والحساء تمد الجسم بالسوائل، إلا أن الماء يظل هو الخيار الأفضل، لذلك حاول استهلاك المشروبات الأخرى بصورة معتدلة.

وفي نهاية الندوة وجه بأهمية تأكد المرضى من قدرتهم صحياً على تحمل الصيام بزيارة الطبيب قبل شهر رمضان المبارك.