نيوكاسل وبرايتون يتعادلان في الشوط الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مواجهة نيوكاسل يونايتد وبرايتون ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة شهدت إثارة هجومية من كلا الفريقين.

افتتح نيوكاسل التهديف عن طريق أليكسندر إيزاك ، ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا. فى الدقيقة 22 وعادل يانكوبا مينته لبرايتون إلى المباراة بهدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من جواو بيدرو.فى الدقيقة 44

دخل نيوكاسل المباراة بقوة واستطاع فرض أسلوبه في النصف الأول من الشوط، إلا أن برايتون لم يستسلم ونجح في التعديل قبل الاستراحة، ليبقي الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات في الشوط الثاني.