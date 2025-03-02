غزل المحلة يحيي ذكرى يوم الشهيد طوال شهر مارس

في لفتة وطنية تعكس روح الانتماء والتقدير لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، إحياء ذكرى يوم الشهيد طوال شهر مارس عبر منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال المباريات الرسمية لجميع الفرق بمختلف المراحل السنية.

وسوف يرتدي لاعبو نادي غزل المحلة الشارات السوداء في جميع المباريات التي ستقام خلال هذا الشهر، كما يطالب نادي غزل المحلة بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق جميع المباريات للفرق والمنتخبات الوطنية خلال شهر مارس، وذلك تكريمًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن.

شارات سوداء ودقيقة حداد إحياء لذكرى يوم الشهيد

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على المواقف الوطنية الراسخة لنادي غزل المحلة، وترسيخًا لقيم التضحية والفداء في نفوس الشباب والنشء الصاعد، ووفاء لمن ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة واستقرار مصر.

إن غزل المحلة إدارة ولاعبين وجماهير، يقفون بكل فخر وإجلال أمام تضحيات شهدائنا الأبطال، ونجدد العهد على أن تظل ذكراهم خالدة في قلوبنا، وأن نسير على دربهم في حب الوطن والتفاني في خدمته.