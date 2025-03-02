الاحتلال يواصل عملياته شمال الضفة ويكثف الهدم والاعتقالات

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليتها العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث تقوم بهدم وتفجير المزيد من منازل الفلسطينيين وإخلاء عدد كبير من السكان نحو البلدات والقرى المجاورة.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة أيضًا في مخيم جنين، حيث وضعت قوات الاحتلال سواتر ترابية على المدخل الرئيسي للمخيم، ما يعيق حركة الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس وسط تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة، كما نفذت حملة مداهمات في رام الله أسفرت عن اعتقال ثلاثة طلاب، من بينهم طلاب جامعيون، بعضهم سبق اعتقالهم وأعيد احتجازهم مجددًا خلال الفترة الحالية.

وفي أريحا، أوضحت السلامين أن قوات الاحتلال قامت بهدم مصنع للتمور في منطقة الزبيدات، بينما شهدت بلدة الرام شمال القدس المحتلة حملة اقتحامات صباحية، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا وأخضعت الفلسطينيين لعمليات تفتيش دقيقة، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيل المركبات المتجهة شمالًا وجنوبًا.

ولفتت إلى أن معاناة الفلسطينيين تفاقمت أمس مع منعهم من عبور الحواجز العسكرية خلال موعد أذان المغرب، ما أجبر الآلاف منهم على الإفطار فوق الحواجز، في مشهد إنساني قاسٍ، مشيرة إلى أن الاحتلال يقيم أكثر من 900 حاجز عسكري في الضفة الغربية تعيق حركة الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.