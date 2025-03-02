لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام ريال سوسيداد فى الدورى الاسباني

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيلته الرسمية لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

التشكيلة الأساسية لبرشلونة:

حراسة المرمى:تشيزني

خط الدفاع:كوبرسي ،رونالد أراوخو ،كوندي

خط الوسط: بيدري ،مارك كاسادو ،أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا ،روبرت ليفاندوفسكي.

دكة البدلاء:

بالدي، إيناكي بينا، جافي، فيران توريس، بابلو توري، فيرمين، باو فيكتور، دي يونغ، إريك، كوخن، هكتور فورت.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لمواصلة مطاردة فرق المقدمة في الليجا، بينما يأمل ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في المنافسة الأوروبية.