رئيس جامعة دمياط يتفقد مركز التطوير المهني

قام الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، بزيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني في إطار دعمه المستمر للطلاب والخريجين الموهوبين.

حيث اطلع على ورشة عمل متخصصة حول كتابة السيرة الذاتية، شارك فيها مجموعة من طلاب الكليات العملية والخريجين المتميزين. وجاءت الزيارة لتأكيد التزام الجامعة بتمكين كوادرها الشابة وتهيئتهم لسوق العمل بأساليب احترافية.

خلال الورشة، التي قدمتها الدكتورة آلاء محمد الاستاذ المساعد وأخصائي التطوير المهني بالمركز، تم التركيز على أساليب صياغة السيرة الذاتية بشكل متميز، مع إبراز المهارات العملية والإنجازات الأكاديمية والمهنية للطلاب بطريقة تجذب أصحاب العمل.

كما ناقشت الورشة أفضل الممارسات العالمية في تصميم السير الذاتية وتجنب الأخطاء الشائعة.

وفي كلمة له خلال الزيارة، رحب رئيس الجامعة بالحضور، معبراً عن فخره بما يمتلكونه من قدرات وإمكانات، قائلاً، "اختياركم للمشاركة في هذه الورشة لم يكن عشوائياً، بل جاء تقديراً لتميزكم. أنتم مستقبل هذه الجامعة، والاهتمام بصقل مهاراتكم هو استثمار نؤمن بقيمته. تذكروا أن سيرتكم الذاتية ليست مجرد وثيقة، بل هي بوابة تحقق أحلامكم المهنية".

وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز جاهزية الخريجين، مشيراً إلى أن المركز سيواصل تقديم برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الكليات والشركاء الصناعيين.