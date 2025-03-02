تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في تصفيات بطولة المحليين

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تشكيلة الفراعنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - ميشو عمارة - لؤي وائل - شريف رضاخط الوسط: مصطفى جمال - يوسف الجوهري - سيد نيمار خط الهجوم: محمد عنتر - محمود دياسطي - محمد السيد شيكا.

ويخوض منتخب مصر للمحليين تحت قيادة وائل رياض، المدير الفني، اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

و تُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد ٩ مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود السنغالي عيسى سي طاقم تحكيم مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا ويعاونه كل من جبريل كامارا ونوحا بانجورا بينما أمادو سي حكم رابع.

ويقود وائل رياض المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف.