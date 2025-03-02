مدين يكشف عن كواليس إعلانه مع حماقي وويجز: "تجربة مختلفة وسعيد بها"

أعرب الملحن مدين، عن سعادته بأول ظهور له في إعلان تلفزيوني، من خلال الإعلان الرمضاني الجديد لأحد البنوك المصرية، والذي قام بتلحين أغنيته "جواك عالم" بصوت النجم محمد حماقي، وويجز في تجربة وصفها بالمميزة والمختلفة.

وقال مدين في تصريح صحفي: "التعاون مع محمد حماقي دائمًا تجربة ممتعة، فهو نجم كبير وصاحب مسيرة فنية ناجحة، وسعيد جدًا بهذا الإعلان الذي قدمت فيه لحنًا أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور."

وعن مشاركة ويجز في الإعلان، أضاف: “ويجز فنان موهوب وله جمهور واسع، وسعيد بالتعاون معه أيضًا في هذا العمل الذي يجمع بين أساليب موسيقية مختلفة"، كما وجّه شكره لشركة تامر نصر، المنتجة للإعلان، مشيدًا بجهودها الكبيرة في تنفيذ العمل باحترافية ودقة.

وأشار مدين، إلى أن هذا ليس تعاونه الأول مع محمد حماقي، حيث جمعتهما العديد من الأغاني الناجحة سابقا مثل أغنية" حاجة مستخبية"، و" من ضيقتي" و" اللقا" و" قالوا عنك" و "فضوله المكان" و "العقد اللولي" ، كما أنه سبق أن تعاون مع نفس البنك في إعلان سابق من غنائه ولحنه، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن يكون ظهوري في الإعلان خفيفًا على الجمهور، وأن يحقق اللحن النجاح المتوقع كما حدث في تعاوناتي السابقة."

جدير بالذكر أن أغنية "جواك عالم" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي، وأدّاها محمد حماقي وويجز.